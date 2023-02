Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide involontaire.

Yann Barthès a un faible pour Pierre Palmade. Ce n’est pas dramatique mais seulement banal. Dans l’émission Quotidien, il s’est employé à atténuer autant que faire se peut les responsabilités de l’humoriste dans le terrible accident de voiture qu’il a occasionné. Ça aussi c’est banal. Rappelons les faits. Des blessés graves, un gamin de six ans défiguré. Et une maman qui a perdu son fœtus de six mois. Ça c’est dramatique !

Palmade conduisait sous l’emprise de la cocaïne. D’après la loi, c’est une circonstance aggravante. Même pour un accident involontaire. Voilà qui n’est pas banal mais tout simplement dramatique. L’animateur de Quotidien met en cause les médias « fascisants » qui insistent, selon lui, sur l’homosexualité de Palmade. « Nous n’avons pas », dit-il, « à nous intéresser à la vie sexuelle de Palmade ». Effectivement, elle ne nous intéresse pas et il est vrai que certains médias s'y sont lourdement appesantis. Il n'en demeure pas moins que pour une majorité de Français, être homosexuel est de nos jours affreusement banal. Et c'est tant mieux.

S’agissant du fœtus assassiné, Barthès a eu une formule stupéfiante. « On débat du statut juridique du fœtus et par extension on arrive à l’IVG ». Il nous semble que question IVG, Palmade s’en est chargé un peu brutalement. Dans le véhicule de l’humoriste, il y avait deux de ses compagnons qui ont pris la fuite avant de se rendre à la police. L’un d’eux est un jeune Marocain en situation irrégulière. Ça c’est très banal.

Avec ses compagnons, Palmade pratiquait le « chemsex » qui consiste à faire l’amour avec des molécules de synthèse qui désinhibent. Il a déjà été condamné pour détention de stupéfiants. Car ça c’est également puni par la loi. En conclusion, qu’il nous soit permis d’écrire que Barthès est dramatiquement banal.

Ps : Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide involontaire et assigné à résidence sous bracelet électronique au sein d'un service d'addictologie d'un hôpital. Yann Barthès il dit quoi ?

