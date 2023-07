Pour LFI, l’orthographe c'est fasciste…

Clémence Guetté, la députée LFI, à l'Assemblée nationale.

C'est un peu exagéré non ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Clémence Guetté, députée mélenchoniste, était interviewée par un journaliste. Ce dernier lui a posé une question provocatrice : “êtes-vous d’accord avec Pap Ndiaye quand il dit qu’il faut noter plus sévèrement l’orthographe au Bac ?

Une mesure scandaleuse, répressive, raciste aux yeux de Clémence Guetté.

Elle est sortie de ses gonds : “la répression jusqu'au Bac, c’est fou”, a-t-elle rétorqué. En effet, elle pense que l’orthographe est une invention de la bourgeoisie pour pénaliser les plus pauvres. Et que l’Etat colonialiste s’en sert pour discriminer les nouveaux arrivants.

Qu’il nous soit permis de lui adresser quelques mots qu’elle n’aura aucun mal à comprendre :

“Madamme la diputée, l’aurtographe est une malédiction. Nous sommes de tou koeur avec vous et nous niquons la lang fransaise”.

C’est comme ça et pas autrement qu’il faut écrire.

Plus sérieusement, l’orthographe est une chose utile et nécessaire. Elle apprend à écrire et fait travailler les neurones. Elle aide aussi à s’exprimer correctement. Elle sert à trouver du boulot.

Essayez d’envoyer un CV avec “je suis mautivé par l’emploa que vous proposez”. Vous verrez comment vous serez reçus. Nous n’avons pas lu les affiches de Clémence Guetté. Mais tout nous dit qu’elles sont écrites en wesh.