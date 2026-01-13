©
Ashley Frawley : "L'Union européenne est de plus en plus convaincue que ses politiques sont inefficaces et que le problème ne réside pas dans ces politiques, mais dans le comportement des citoyens"
13 janvier 2026
Pour les chefs d’entreprise, l’Europe serait puissante si les gouvernements acceptaient de l’assumer
En Allemagne, en Italie, en Espagne comme en France, les milieux économiques en sont convaincus : l’Europe des 27 est bien plus puissante qu’elle ne le croit elle-même. Les réseaux patronaux s’organisent et le discours change.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
