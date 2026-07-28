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Un homme travaille sur l'électronique d'un robot humanoïde qui utilise l'intelligence artificielle, sur un stand lors du Sommet mondial AI for Good à Genève, le 8 juillet 2025. (image d'illustration)
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INTELLIGENCE LIMITEE

28 juillet 2026

Pour Google Deepmind, l'IA ne possède pas encore ce qu'il faut pour accomplir de véritables bonds scientifiques

Les prochaines grandes découvertes scientifiques seront-elles le fruit de l'IA ? Rien n'est moins sûr, si l'on en croit un document publié par la filiale de Google dédiée à l'Intelligence Artificielle, dans lequel les chercheurs doutent de la capacité des modèles actuels à passer une étape décisive pour toute découverte majeure.

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science , DeepMind , Intelligence Artificielle , Bond scientifique , découvertes , Einstein , relativité , cadres scientifiques , paradigmes , LLMs , Grands Modèles de Langages , abduction

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Emmanuel Cahour