INTELLIGENCE LIMITEE

Pour Google Deepmind, l'IA ne possède pas encore ce qu'il faut pour accomplir de véritables bonds scientifiques

Les prochaines grandes découvertes scientifiques seront-elles le fruit de l'IA ? Rien n'est moins sûr, si l'on en croit un document publié par la filiale de Google dédiée à l'Intelligence Artificielle, dans lequel les chercheurs doutent de la capacité des modèles actuels à passer une étape décisive pour toute découverte majeure.