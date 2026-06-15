POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Bébé (illustration)
See image caption
See copyright

PRATIQUE EN EXPANSION

15 juin 2026

Porte-bébés : que disent les données probantes sur les avantages et les risques de cette pratique très à la mode ?

Les bébés humains naissent beaucoup plus dépendants de leurs parents que la plupart des autres mammifères. Ils ont besoin d’un contact étroit avec un adulte pour être nourris, réconfortés, maintenus au chaud et protégés. Depuis des millénaires, les parents du monde entier portent leurs enfants à l’aide d’écharpes et de porte-bébés. A raison ?

Photo of Sophie Lovell-Kennedy
Sophie Lovell-Kennedy Go to Sophie Lovell-Kennedy page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Santé , tendance , bébé , écharpe , avantages , risques

THEMATIQUES

Tendance
A PROPOS DES AUTEURS
Sophie Lovell-Kennedy image
Sophie Lovell-Kennedy
Doctorante/Co-directrice du Centre du sommeil et de la petite enfance de Durham

Sophie Lovell-Kennedy est doctorante/Co-directrice du Centre du sommeil et de la petite enfance de Durham, Université de Durham