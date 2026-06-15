PRATIQUE EN EXPANSION
15 juin 2026
Porte-bébés : que disent les données probantes sur les avantages et les risques de cette pratique très à la mode ?
Les bébés humains naissent beaucoup plus dépendants de leurs parents que la plupart des autres mammifères. Ils ont besoin d’un contact étroit avec un adulte pour être nourris, réconfortés, maintenus au chaud et protégés. Depuis des millénaires, les parents du monde entier portent leurs enfants à l’aide d’écharpes et de porte-bébés. A raison ?
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MOTS-CLESSanté , tendance , bébé , écharpe , avantages , risques
THEMATIQUESTendance
A PROPOS DES AUTEURS
Sophie Lovell-Kennedy
Doctorante/Co-directrice du Centre du sommeil et de la petite enfance de Durham
Sophie Lovell-Kennedy est doctorante/Co-directrice du Centre du sommeil et de la petite enfance de Durham, Université de Durham
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A PROPOS DES AUTEURS
Sophie Lovell-Kennedy
Doctorante/Co-directrice du Centre du sommeil et de la petite enfance de Durham
Sophie Lovell-Kennedy est doctorante/Co-directrice du Centre du sommeil et de la petite enfance de Durham, Université de Durham