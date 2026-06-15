PRATIQUE EN EXPANSION

15 juin 2026

Porte-bébés : que disent les données probantes sur les avantages et les risques de cette pratique très à la mode ?

Les bébés humains naissent beaucoup plus dépendants de leurs parents que la plupart des autres mammifères. Ils ont besoin d’un contact étroit avec un adulte pour être nourris, réconfortés, maintenus au chaud et protégés. Depuis des millénaires, les parents du monde entier portent leurs enfants à l’aide d’écharpes et de porte-bébés. A raison ?