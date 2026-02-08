MUTATIONS

8 février 2026

Polarisation politique : 5 statistiques pour comprendre ce qui se passe vraiment dans les démocraties occidentales

La polarisation politique témoigne de l'évolution des démocraties occidentales, souvent perçues comme engagées dans une spirale de radicalisation irréversible. Les données sur l’évolution des opinions, des comportements électoraux, au sein des partis et des clivages idéologiques apportent un éclairage nouveau sur les mutations internes au sein des démocraties occidentales.