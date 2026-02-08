MUTATIONS
8 février 2026
Polarisation politique : 5 statistiques pour comprendre ce qui se passe vraiment dans les démocraties occidentales
La polarisation politique témoigne de l'évolution des démocraties occidentales, souvent perçues comme engagées dans une spirale de radicalisation irréversible. Les données sur l’évolution des opinions, des comportements électoraux, au sein des partis et des clivages idéologiques apportent un éclairage nouveau sur les mutations internes au sein des démocraties occidentales.
12 min de lecture
Eddy Fougier est politologue, consultant et conférencier. Il est le fondateur de L'Observatoire du Positif. Il est chargé d’enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence, à Audencia Business School (Nantes) et à l’Institut supérieur de formation au journalisme (ISFJ, Paris).
Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.
