POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une manifestation contre l’extrême droite sur la Place de la République, à Paris.
See image caption
See copyright

MUTATIONS

8 février 2026

Polarisation politique : 5 statistiques pour comprendre ce qui se passe vraiment dans les démocraties occidentales

La polarisation politique témoigne de l'évolution des démocraties occidentales, souvent perçues comme engagées dans une spirale de radicalisation irréversible. Les données sur l’évolution des opinions, des comportements électoraux, au sein des partis et des clivages idéologiques apportent un éclairage nouveau sur les mutations internes au sein des démocraties occidentales.

Photo of Eddy Fougier
Photo of Raul Magni Berton
Eddy Fougier Go to Eddy Fougier page et Raul Magni Berton Go to Raul Magni Berton page

12 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Eddy Fougier image
Eddy Fougier

Eddy Fougier est politologue, consultant et conférencier. Il est le fondateur de L'Observatoire du Positif.  Il est chargé d’enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence, à Audencia Business School (Nantes) et à l’Institut supérieur de formation au journalisme (ISFJ, Paris).

Raul Magni Berton image
Raul Magni Berton

Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.

Populaires

1World Impact Summit : et si les mesures ayant eu le plus d’impact sur les émissions carbone dans le monde n’avaient quasi rien à voir avec les politiques publiques de transition écologique ?
2PPE 3 : Sébastien Lecornu persiste dans l’erreur énergétique
3Kim Kardashian & Lewis Hamilton roucoulent à Paris, Justin & Hailey Bieber refricotent à L.A; Tom Cruise & Laetitia Casta s’enfuient; Madonna est complètement cintrée, Bianca Censori confie que Kanye West aussi; Brooklyn Beckham efface son père
4Faut-il croire l'Allemagne dans sa volonté de relancer l'UE en petit comité pour plus d'efficacité ?
5La France a besoin de 10 ans d’austérité dit le patron de la BPI… vraiment ?
6Les mairies sont de mauvais payeurs et ont du mal à expliquer pourquoi elles paient leurs fournisseurs privés aussi tard et aussi mal
7Quand le Congrès américain révèle l’ampleur du dispositif de censure politique déployé par les Européens