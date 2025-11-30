POLITIQUE
Une membre du personnel soignant assiste un patient atteint de chikungunya au Centre Hospitalier Ouest Réunion Chor (CHOR), à Saint-Paul, sur l'île de La Réunion, le 10 avril 2025.

Une membre du personnel soignant assiste un patient atteint de chikungunya au Centre Hospitalier Ouest Réunion Chor (CHOR), à Saint-Paul, sur l'île de La Réunion, le 10 avril 2025.

© RICHARD BOUHET / AFP

CRISE DE PERCEPTION

30 novembre 2025

Plus de malades car… mieux soignés : le grand paradoxe de la médecine contemporaine

Les Français n’ont jamais autant gagné d’années d'espérance de vie et pourtant, le sentiment de déclin du système de santé n’a jamais été aussi fort. La médecine contemporaine se heurte à un paradoxe déroutant : s'il y a plus de malades, c’est souvent parce qu'ils sont mieux soignés et plus longtemps.

Photo of Jérôme Barrière
Jérôme Barrière Go to Jérôme Barrière page

8 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Barrière image
Jérôme Barrière

Le Dr Jérôme Barrière est oncologue à Cagnes-sur-Mer. 

