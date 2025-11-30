CRISE DE PERCEPTION

30 novembre 2025

Plus de malades car… mieux soignés : le grand paradoxe de la médecine contemporaine

Les Français n’ont jamais autant gagné d’années d'espérance de vie et pourtant, le sentiment de déclin du système de santé n’a jamais été aussi fort. La médecine contemporaine se heurte à un paradoxe déroutant : s'il y a plus de malades, c’est souvent parce qu'ils sont mieux soignés et plus longtemps.