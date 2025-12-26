DECOUVERTE EXCEPTIONNELLE

26 décembre 2025

Plus de 16 000 empreintes de dinosaures découvertes sur un site en Bolivie

Des scientifiques ont découvert le plus grand site d'empreintes de dinosaures au monde à Carreras Pampa, dans le parc national de Torotoro, en Bolivie. Ces empreintes datent d'environ 70 millions d'années, à la fin du Crétacé, et ont été laissées par des théropodes, des dinosaures bipèdes à trois orteils.