Empreinte de dinosaure de 1,2 mètre de diamètre trouvée à Maragua Marka Quila Quila, en Bolivie, le 8 août 2016. (Image d'illustration)
DECOUVERTE EXCEPTIONNELLE
26 décembre 2025
Plus de 16 000 empreintes de dinosaures découvertes sur un site en Bolivie
Des scientifiques ont découvert le plus grand site d'empreintes de dinosaures au monde à Carreras Pampa, dans le parc national de Torotoro, en Bolivie. Ces empreintes datent d'environ 70 millions d'années, à la fin du Crétacé, et ont été laissées par des théropodes, des dinosaures bipèdes à trois orteils.
Sally Christine Reynolds travaille dans différents domaines : elle est principalement connu pour ses travaux sur les habitats des hominines et la faune mammalienne qui coexistait avec eux. Elle participe également aux recherches paléoenvironnementales et ichnologiques menées au parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique.
