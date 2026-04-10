A TOUTE VITESSE
10 avril 2026
Plus dangereuses encore que la guerre ? Les dernières générations d’IA inquiètent même leurs concepteurs
Dans un contexte de concurrence effrénée, Dario Amodei, PDG d’Anthropic, a récemment annoncé que le nouveau modèle d’IA de son entreprise, Mythos, est si puissant en matière de découverte et d’exploitation de vulnérabilités logicielles qu’il ne peut pas être largement diffusé pour l’instant. Selon Anthropic, Mythos a identifié des failles graves dans tous les principaux systèmes d’exploitation et navigateurs, y compris une faille restée cachée pendant 27 ans.
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THEMATIQUESTech & IA
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
Thomas Ambot est ingénieur et expert en IA.
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Thomas Ambot est ingénieur et expert en IA.