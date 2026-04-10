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Cette photographie montre une figurine devant le logo de la société américaine de recherche et de sécurité en intelligence artificielle Anthropic, le 13 février 2026.
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A TOUTE VITESSE

10 avril 2026

Plus dangereuses encore que la guerre ? Les dernières générations d’IA inquiètent même leurs concepteurs

Dans un contexte de concurrence effrénée, Dario Amodei, PDG d’Anthropic, a récemment annoncé que le nouveau modèle d’IA de son entreprise, Mythos, est si puissant en matière de découverte et d’exploitation de vulnérabilités logicielles qu’il ne peut pas être largement diffusé pour l’instant. Selon Anthropic, Mythos a identifié des failles graves dans tous les principaux systèmes d’exploitation et navigateurs, y compris une faille restée cachée pendant 27 ans.

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MOTS-CLES

Dario Amodei , Anthropic , IA , Mythos , Intelligence Artificielle , danger , Glasswing

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

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Thomas Ambot

Thomas Ambot est ingénieur et expert en IA.

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