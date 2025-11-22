PAIX SOUS PRESSION

22 novembre 2025

Plan de paix pour l’Ukraine : ces quatre motifs d’inquiétude pour l’Europe

La fuite d’un plan de paix américano-russe en 28 points, conçu par des proches de Trump et de Poutine, affole les capitales européennes : cessions territoriales, renoncement à l’OTAN, gel de la ligne de front… L’Ukraine serait poussée à accepter une paix qui ressemble à une capitulation, sans que ni Kiev ni l’Europe n’aient été consultés.