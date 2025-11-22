POLITIQUE
La ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. (Image d'illustration)

© YURIY DYACHYSHYN / AFP

PAIX SOUS PRESSION

22 novembre 2025

Plan de paix pour l’Ukraine : ces quatre motifs d’inquiétude pour l’Europe

La fuite d’un plan de paix américano-russe en 28 points, conçu par des proches de Trump et de Poutine, affole les capitales européennes : cessions territoriales, renoncement à l’OTAN, gel de la ligne de front… L’Ukraine serait poussée à accepter une paix qui ressemble à une capitulation, sans que ni Kiev ni l’Europe n’aient été consultés.

Photo of Aurélien Duchêne
Aurélien Duchêne Go to Aurélien Duchêne page

MOTS-CLES

L'Ukraine , conflits armés , guerre , europe

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Aurélien Duchêne image
Aurélien Duchêne

Aurélien Duchêne est consultant en géopolitique et défense et chargé d'études à Euro Créative. Auteur de Russie : la prochaine surprise stratégique ? (2021), il intervient régulièrement dans les médias sur les questions internationales, notamment comme chroniqueur pour la chaîne LCI. Il analyse l'actualité sur son site aurelien-duchene.fr et sur X/Twitter @AurelienDuchene