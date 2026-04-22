CYBERSECURITE
22 avril 2026
Piratage de données en série et escroqueries massives en vue : mais comment expliquer l’inertie des autorités françaises ?
Alors que les fuites de données et les cyberattaques se multiplient en France, touchant des millions de citoyens, la question de la réponse des autorités se pose avec acuité. Si les infrastructures critiques résistent globalement, la multiplication des incidents visant des plateformes publiques, des entreprises et des particuliers interroge sur l’efficacité de la réponse globale et les moyens alloués à la cybersécurité.
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Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.
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Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.