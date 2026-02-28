LEVIER THERAPEUTIQUE COMPLEMENTAIRE
28 février 2026
Peut-on lutter contre le psoriasis en perdant du poids ?
Une analyse des meilleures études disponibles montre que, chez les personnes en surpoids atteintes de psoriasis, un accompagnement structuré à la perte de poids peut améliorer la sévérité des lésions et la qualité de vie. Sans remplacer les traitements médicaux, la gestion du poids apparaît comme un outil complémentaire crédible.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESSanté , peau , psorasis , perte de poids
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Doctorant financé par le NIHR et médecin spécialiste en dermatologie (registrar), Université d’Oxford
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Doctorant financé par le NIHR et médecin spécialiste en dermatologie (registrar), Université d’Oxford