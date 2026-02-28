LEVIER THERAPEUTIQUE COMPLEMENTAIRE

28 février 2026

Peut-on lutter contre le psoriasis en perdant du poids ?

Une analyse des meilleures études disponibles montre que, chez les personnes en surpoids atteintes de psoriasis, un accompagnement structuré à la perte de poids peut améliorer la sévérité des lésions et la qualité de vie. Sans remplacer les traitements médicaux, la gestion du poids apparaît comme un outil complémentaire crédible.