LEVIER THERAPEUTIQUE COMPLEMENTAIRE

28 février 2026

Peut-on lutter contre le psoriasis en perdant du poids ?

Une analyse des meilleures études disponibles montre que, chez les personnes en surpoids atteintes de psoriasis, un accompagnement structuré à la perte de poids peut améliorer la sévérité des lésions et la qualité de vie. Sans remplacer les traitements médicaux, la gestion du poids apparaît comme un outil complémentaire crédible.

Sarah Morrow

MOTS-CLES

Santé , peau , psorasis , perte de poids

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Sarah Morrow image
Sarah Morrow

Doctorant financé par le NIHR et médecin spécialiste en dermatologie (registrar), Université d’Oxford