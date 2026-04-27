LA MAIN QUI NOURRIT

27 avril 2026

Petite cartographie de ces gens qui tirent leurs revenus de la domination idéologique de la gauche

En France, plus de la moitié de la population dépend, directement ou indirectement, de la dépense publique. Retraités, fonctionnaires, chômeurs, bénéficiaires de minima sociaux, associations subventionnées, universités, secteur associatif militant : le périmètre réel de ceux qui profitent d'une idéologie de gauche qui dépense l'argent public sans compter est bien plus vaste — et politiquement sensible — qu'on ne le croit... Décryptage.