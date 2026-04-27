LA MAIN QUI NOURRIT
27 avril 2026
Petite cartographie de ces gens qui tirent leurs revenus de la domination idéologique de la gauche
En France, plus de la moitié de la population dépend, directement ou indirectement, de la dépense publique. Retraités, fonctionnaires, chômeurs, bénéficiaires de minima sociaux, associations subventionnées, universités, secteur associatif militant : le périmètre réel de ceux qui profitent d'une idéologie de gauche qui dépense l'argent public sans compter est bien plus vaste — et politiquement sensible — qu'on ne le croit... Décryptage.
11 min de lecture
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
François Facchini est professeur agrégé des universités de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et membre du Centre d’Économie de la Sorbonne (France).
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Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
François Facchini est professeur agrégé des universités de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et membre du Centre d’Économie de la Sorbonne (France).