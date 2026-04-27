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Blurred backgroundDes fonctionnaires mobilisés lors d'une manifestation pour obtenir une meilleure rémunération et souligner l'importance de leurs professions.
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LA MAIN QUI NOURRIT

27 avril 2026

Petite cartographie de ces gens qui tirent leurs revenus de la domination idéologique de la gauche

En France, plus de la moitié de la population dépend, directement ou indirectement, de la dépense publique. Retraités, fonctionnaires, chômeurs, bénéficiaires de minima sociaux, associations subventionnées, universités, secteur associatif militant : le périmètre réel de ceux qui profitent d'une idéologie de gauche qui dépense l'argent public sans compter est bien plus vaste — et politiquement sensible — qu'on ne le croit... Décryptage.

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MOTS-CLES

subventions , financements , Argent Public , dépendance , État , associations , fonction publique , fonctionnaires , CNC , gauche , idéologie

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

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François Facchini

François Facchini est professeur agrégé des universités de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et membre du Centre d’Économie de la Sorbonne (France).

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