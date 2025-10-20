Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 11 au 17 octobre

Sociétéil y a 8 heures
Cofondateur de PayPal, Palantir Technologies et Founders Fund, Peter Thiel s'exprime lors de la conférence Bitcoin 2022 au Miami Beach Convention Center à Miami Beach, en Floride, le 7 avril 2022.
Cofondateur de PayPal, Palantir Technologies et Founders Fund, Peter Thiel s'exprime lors de la conférence Bitcoin 2022 au Miami Beach Convention Center à Miami Beach, en Floride, le 7 avril 2022. © CHANDAN KHANNA / AFP
Explications

Peter Thiel pense que Greta Thunberg pourrait être l'Antéchrist. Voilà ce que trois religions décrivent de cette figure théologique

Dans une série de quatre conférences, Peter Thiel, milliardaire de la Silicon Valley spécialisé dans les technologies, a donné son avis sur l'Antéchrist. Dans ses réflexions d'amateur, Thiel identifie l'Antéchrist à toute personne ou institution qu'il déteste, de la militante écologiste Greta Thunberg aux tentatives gouvernementales de régulation de l'intelligence artificielle.

avec Philip C. Almond
author imagePhilip C. Almond

Philip Almond est un historien de la pensée religieuse qui étudie les religions depuis plus de cinquante ans. Il le fait, non pas en tant que croyant d'une quelconque religion, mais en tant qu'agnostique, néanmoins convaincu que la compréhension de la religion et des religions est essentielle à notre compréhension du passé et du présent.

Voir la bio »

Peter Thiel pense que Greta Thunberg pourrait être l'Antéchrist. Voilà ce que trois religions décrivent de cette figure théologique

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés