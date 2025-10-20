Sociétéil y a 8 heures
Explications
Peter Thiel pense que Greta Thunberg pourrait être l'Antéchrist. Voilà ce que trois religions décrivent de cette figure théologique
Dans une série de quatre conférences, Peter Thiel, milliardaire de la Silicon Valley spécialisé dans les technologies, a donné son avis sur l'Antéchrist. Dans ses réflexions d'amateur, Thiel identifie l'Antéchrist à toute personne ou institution qu'il déteste, de la militante écologiste Greta Thunberg aux tentatives gouvernementales de régulation de l'intelligence artificielle.