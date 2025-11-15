Un amendement au coeur des débats sur le budget pourrait contraindre les titulaires d’un PER individuel (PERin).
15 novembre 2025
PERin menacé : pourquoi cet amendement budgétaire est économiquement suicidaire
Alors qu’un amendement budgétaire envisage de restreindre fortement la liberté de sortie du PER individuel, Gérard Bekerman, président de l’Afer, alerte sur une mesure qu’il juge à la fois juridiquement contestable et économiquement suicidaire. Selon lui, toucher à la stabilité des règles de l’épargne longue reviendrait à fragiliser la confiance de millions de Français et à priver l’économie d’un financement essentiel.
Gérard Bekerman est Président de l’Afer.
