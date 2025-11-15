POLITIQUE
Un amendement au coeur des débats sur le budget pourrait contraindre les titulaires d’un PER individuel (PERin).

© Philippe Huguen AFP

EPARGNE

15 novembre 2025

PERin menacé : pourquoi cet amendement budgétaire est économiquement suicidaire

Alors qu’un amendement budgétaire envisage de restreindre fortement la liberté de sortie du PER individuel, Gérard Bekerman, président de l’Afer, alerte sur une mesure qu’il juge à la fois juridiquement contestable et économiquement suicidaire. Selon lui, toucher à la stabilité des règles de l’épargne longue reviendrait à fragiliser la confiance de millions de Français et à priver l’économie d’un financement essentiel.

