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Un policier sécurise un périmètre autour d'un immeuble d'habitation endommagé après une attaque de drone signalée à Moscou.
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GUERRE DES MATIERES PREMIERES

28 juin 2026

Pénuries d'essence, inflation, régions en déficit : comment les frappes ukrainiennes révèlent l'impuissance économique du Kremlin

Les frappes ukrainiennes contre des infrastructures stratégiques en Russie, notamment dans le secteur énergétique, mettent en lumière les fragilités croissantes de l’économie russe, confrontée à des pénuries de carburant, à une inflation persistante et à des déséquilibres budgétaires régionaux. Derrière l’image de stabilité défendue par le Kremlin, ces perturbations révèlent une économie de guerre de plus en plus contrainte, où les tensions internes s’accumulent et où les marges de manœuvre politiques et économiques semblent se réduire.

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MOTS-CLES

Russie , guerre , Guerre en Ukraine , bombes , bombardements , drones , matières premières , infrastructures , effort de guerre , économie , sanctions économiques , Conséquences , Vladimir Poutine , Essence , pétrole , inflation

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Nick Trickett

Nick Trickett est spécialiste des matières premières.

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