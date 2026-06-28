GUERRE DES MATIERES PREMIERES

Pénuries d'essence, inflation, régions en déficit : comment les frappes ukrainiennes révèlent l'impuissance économique du Kremlin

Les frappes ukrainiennes contre des infrastructures stratégiques en Russie, notamment dans le secteur énergétique, mettent en lumière les fragilités croissantes de l’économie russe, confrontée à des pénuries de carburant, à une inflation persistante et à des déséquilibres budgétaires régionaux. Derrière l’image de stabilité défendue par le Kremlin, ces perturbations révèlent une économie de guerre de plus en plus contrainte, où les tensions internes s’accumulent et où les marges de manœuvre politiques et économiques semblent se réduire.