POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Sophie Hermans, du Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) néerlandais, s'adresse à la presse, à la Chambre des représentants à La Haye, le 17 mars 2021.
See image caption
See copyright

AIDE A MOURIR

25 juin 2026

Pays-Bas : premier cas d'euthanasie d'un enfant de moins de 12 ans

L'enfant, dont la vie a été délibérément interrompue à la fin de l'année dernière, est devenu la première personne de cette tranche d'âge à être euthanasiée aux Pays-Bas depuis que le pays a étendu sa législation aux enfants plus jeunes en 2024.

Photo of Zoltán Kottász
Zoltán Kottász Go to Zoltán Kottász page

3 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

maladies graves , euthanasie , suicide assisté , enfant , Pays-Bas

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Zoltán Kottász image
Zoltán Kottász

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.