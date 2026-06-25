AIDE A MOURIR

25 juin 2026

Pays-Bas : premier cas d'euthanasie d'un enfant de moins de 12 ans

L'enfant, dont la vie a été délibérément interrompue à la fin de l'année dernière, est devenu la première personne de cette tranche d'âge à être euthanasiée aux Pays-Bas depuis que le pays a étendu sa législation aux enfants plus jeunes en 2024.