Biométrie et libertés

Payer avec la paume de sa main : verrons-nous bientôt débarquer le contrôle social à la chinoise en France ?

Payer d’un simple geste de la main : la promesse séduit, mais derrière cette innovation se profilent des inquiétudes bien réelles. Contrairement à un mot de passe, une donnée biométrique ne se change pas si elle fuit. Entre vulnérabilités techniques, tentations de centralisation et dérives possibles vers une surveillance généralisée, le paiement par paume impose d’ouvrir un vrai débat démocratique. Jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour gagner en fluidité… au risque de perdre en liberté ?