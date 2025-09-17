Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 6 au 12 septembre

Sociétéil y a 2 heures
Un utilisateur effectue un paiement grâce au système biométrique « Amazon One », basé sur la reconnaissance de la paume, présenté par Amazon comme une solution rapide, pratique et sans contact, destinée aussi bien aux commerces qu’aux stades ou aux entreprises. (Image d'illustration)
Un utilisateur effectue un paiement grâce au système biométrique « Amazon One », basé sur la reconnaissance de la paume, présenté par Amazon comme une solution rapide, pratique et sans contact, destinée aussi bien aux commerces qu’aux stades ou aux entreprises. (Image d'illustration) © AFP or licensors
Biométrie et libertés

Payer avec la paume de sa main : verrons-nous bientôt débarquer le contrôle social à la chinoise en France ?

Payer d’un simple geste de la main : la promesse séduit, mais derrière cette innovation se profilent des inquiétudes bien réelles. Contrairement à un mot de passe, une donnée biométrique ne se change pas si elle fuit. Entre vulnérabilités techniques, tentations de centralisation et dérives possibles vers une surveillance généralisée, le paiement par paume impose d’ouvrir un vrai débat démocratique. Jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour gagner en fluidité… au risque de perdre en liberté ?

avec Benoît Grunemwald
author imageBenoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET.

Voir la bio »

Payer avec la paume de sa main : verrons-nous bientôt débarquer le contrôle social à la chinoise en France ?

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

InternationalNouveau monde