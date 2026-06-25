SEMI CONDUCTEURS ET (RENONCEMENT A) LA SOUVERAINETE
25 juin 2026
Pax Silica : l’alliance transatlantique sur l’IA qui condamne l’Europe à un rôle d’éternel vassal
En signant l'accord Pax Silica, l'Europe s'aligne sur les standards technologiques de Washington pour contrer l'hégémonie chinoise, acceptant en pratique une dépendance structurelle qui hypothèque sa souveraineté numérique.
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THEMATIQUESEurope
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
Emmanuel Mawet est directeur de projet informatique dans une structure de conseil et fondateur du site Effisyn SDS Stratégie digitale souveraine.
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