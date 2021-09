Patatras ! Il est désormais prouvé que faire du sport ne signifie pas nécessairement brûler plus de calories

Une personne faisant une séance de fitness lors de la pandémie de Covid-19.

Faire du sport ne contribue pas nécessairement à brûler plus de calories. Alors que nos ancêtres ne se dépensaient que pour des activités utiles et gardaient leur énergie pour faire face à des dangers imprévisibles, l’évolution nous a-t-il rendu paresseux par instinct ?

Ancien secrétaire général de la Société française de pédiatrie et président de la Société francophone de gastroentérologie et nutrition pédiatriques, il est actuellement président de l’Association des pédiatres de langue française. Il est l’auteur de nombreux livres et publications scientifiques sur la nutrition et l'obésité de l'enfant et de l'adolescent.

Il dirige le diplôme universitaire " Nutrition et Obésité de l'enfant et de l'adolescent " à Sorbonne Université et intervient comme expert reconnu en nutrition pédiatrique dans de nombreuses conférences.

Atlantico : Jamais dans l ’ histoire de l ’ humanité, les hommes n ’ ont autant fait d ’ exercice physique dans l ’ objectif d ’ en faire. Alors que nos ancêtres ne se dépensaient que pour des activités utiles et gardaient leur énergie pour faire face à des dangers imprévisibles, l’évolution nous a-t-elle rendu paresseux par instinct ?

Patrick Tounian : C’est par nécessité que l’évolution nous a rendu paresseux. On bouge de moins en moins car on n’a plus besoin de bouger, ni de chasser. À part quelques tribus, cela fait plusieurs siècles que l’on ne chasse plus.

Quand l'activité physique s’intensifie, quelle que soit la raison, automatiquement l’appétit augmente. Par exemple, les coureurs du Tour de France consomment 6000 calories par jour. Il est impossible de manger cela pour une personne lambda, mais si l’on adapte son régime à son activité physique, on ne maigrit pas. Ainsi, le corps ne change pas.

Si l’on fait de l’activité physique alors que l’on n’en a pas besoin, on fait souvent attention à ce que l’on mange. C’est l’association des deux qui peut faire maigrir. Lorsque l’on mange à sa faim malgré une activité physique, on reste au même poids. L’avantage est que l’on fait du muscle et qu’au niveau santé c’est excellent pour prévenir les maladies cardiovasculaires et les cancers.

Contre toute attente, selon une étude de la BBC sur les populations de chasseurs/cueilleurs, les hommes et les femmes d’une tribu étudiée qui ont une activité physique soutenue chaque jour ne brûlent pas plus de calories que les Américains. Comment cela est-il possible ?

La corpulence est génétiquement déterminée. Nous avons tous une corpulence que l’on maintient et les adolescents et les jeunes adultes ne font pas attention à ce qu’ils mangent, ne se forcent pas à avoir de l’activité physique et pourtant leur poids ne varient pas et la plupart sont minces. Il y a donc une part génétique. Chez les chasseurs-cueilleurs, il y a eu une sélection naturelle à ce propos.

Pour revenir à la question intiale, il faut savoir que lorsque l’on est gros, on brûle plus de calories. Un obèse au repos brûle plus de calories qu’un non-obèse car la dépense énergétique de repos est l’énergie dépensée pour faire fonctionner nos organes. SI l’on dépense 3000 calories par jour, il y a 2000 calories par jour qui sont dues aux organes. C’est immuable et le reste étant l’activité physique et l’énergie nécessaire pour l’énergie ingérée.

Les Américains ont une activité physique qui est moindre, mais pour déplacer une forte masse cela demande une plus grande énergie qu’une masse plus faible. Au total, ils dépensent la même énergie mais ils bougent moins.

Y-a-t-il une explication entre le régime alimentaire et les calories brûlées lors des exercices ?

Quand on fait de l’exercice, on a davantage faim. Cependant on n’a pas faim durant l’effort, elle arrive avec un peu de retard. Eventuellement le lendemain. Quand on augmente sa dépense énergétique, la régulation du poids fait que cela va augmenter l’appétit pour que l’on équilibre les deux. On garde son poids constant qui lui est génétiquement déterminé. Il ne faut pas maigrir avec le sport, mais faire attention à ce que l’on mange pour manger moins de calories que l’on a dépensé.

