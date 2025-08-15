Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Religionil y a 7 heures
L'archevêque de Toulouse, Monseigneur Guy de Kerimel, dirige une messe à l'église Notre Dame de l'Assomption à Fronton, dans le sud-ouest de la France, le 26 février 2023.
L'archevêque de Toulouse, Monseigneur Guy de Kerimel, dirige une messe à l'église Notre Dame de l'Assomption à Fronton, dans le sud-ouest de la France, le 26 février 2023.
Désarroi

Abus sexuels dans l’Eglise : la Conférence des évêques de France affiche une fermeté inédite face à l’archevêque de Toulouse

Dans un communiqué publié le dimanche 10 août, la Conférence des évêques de France a annoncé avoir demandé à Mgr Guy de Kérimel, archevêque de Toulouse, de reconsidérer sa décision de nommer au poste de chancelier de son diocèse un prêtre nommé Dominique Spina, condamné il y a environ vingt ans pour viol - et non pas simplement pour agression sexuelle.

avec Jean-Pierre Denis
author imageJean-Pierre Denis

Après avoir dirigé la rédaction de La Vie, Jean-Pierre Denis a rejoint Bayard Presse pour créer de nouveaux médias. Intervenant régulièrement dans la presse, sur les ondes, les écrans et les réseaux sociaux, il est l'auteur de livres remarqués dont, récemment au Cerf, Un catholique s'est échappé.

