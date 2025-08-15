Désarroi

Abus sexuels dans l’Eglise : la Conférence des évêques de France affiche une fermeté inédite face à l’archevêque de Toulouse

Dans un communiqué publié le dimanche 10 août, la Conférence des évêques de France a annoncé avoir demandé à Mgr Guy de Kérimel, archevêque de Toulouse, de reconsidérer sa décision de nommer au poste de chancelier de son diocèse un prêtre nommé Dominique Spina, condamné il y a environ vingt ans pour viol - et non pas simplement pour agression sexuelle.