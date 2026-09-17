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ATLANTIC-CULTURE

17 septembre 2026

"Passion intacte" de François Dumontier et Dominique Fauteux : les mille et un souvenirs d’une vie menée à toute vitesse

Le livre "Passion intacte" de François Dumontier et Dominique Fauteux est publié aux éditions michel Lafon.

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MOTS-CLES

Passion intacte , François Dumontier , Dominique Fauteux , culture , culture tops , formule 1 , sport automobile , grand prix , Canada , Canadiens , livre , récit , biographie , compétition automobile

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Agnès Carlier de Laborderie pour Culture-Tops

Agnès Carlier de Laborderie est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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