ATLANTIC-CULTURE
17 septembre 2026
"Passion intacte" de François Dumontier et Dominique Fauteux : les mille et un souvenirs d’une vie menée à toute vitesse
Le livre "Passion intacte" de François Dumontier et Dominique Fauteux est publié aux éditions michel Lafon.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Agnès Carlier de Laborderie est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Agnès Carlier de Laborderie est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).