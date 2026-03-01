POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Paris Hilton assiste à la soirée GQ Men Of The Year 2025 au Château Marmont le 13 novembre 2025 à Los Angeles, en Californie.
See image caption
See copyright

TDAH

1 mars 2026

Paris Hilton révèle être atteinte de « dysphorie de sensibilité au rejet » : explications sur ce trouble et son lien avec le TDAH

En révélant souffrir de « dysphorie de sensibilité au rejet », la personnalité médiatique américaine Paris Hilton a mis en lumière un phénomène encore méconnu, souvent évoqué par des personnes atteintes de TDAH. Que sait-on aujourd’hui de ce lien entre émotions intenses et TDAH ?

Photo of Georgia Chronaki
Georgia Chronaki Go to Georgia Chronaki page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Paris Hilton , science , recherche , TDAH , maladie , évolution , hypersensibilité , émotions , sentiments

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Georgia Chronaki image
Georgia Chronaki

Georgia Chronaki est maître de conférences en neurosciences du développement à l'Université du Lancashire.