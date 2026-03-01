TDAH

1 mars 2026

Paris Hilton révèle être atteinte de « dysphorie de sensibilité au rejet » : explications sur ce trouble et son lien avec le TDAH

En révélant souffrir de « dysphorie de sensibilité au rejet », la personnalité médiatique américaine Paris Hilton a mis en lumière un phénomène encore méconnu, souvent évoqué par des personnes atteintes de TDAH. Que sait-on aujourd’hui de ce lien entre émotions intenses et TDAH ?