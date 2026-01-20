©
Sexe (image d'illustration)
20 janvier 2026
Paresse 1/ sexe 0 : le nombre moyen de relations sexuelles continue de chuter
Jamais le sexe n’a occupé une place aussi envahissante dans les discours publics, les médias, les réseaux sociaux et l’imaginaire collectif, alors même que les enquêtes révèlent une baisse continue de l’activité sexuelle réelle dans les sociétés occidentales. Ce paradoxe interroge en profondeur la transformation du rapport au désir, à l’intimité et à l’autre dans un monde marqué par la surstimulation, la solitude et la marchandisation des relations. Décryptage.
Michelle Boiron est psychologue clinicienne, thérapeute de couples , sexologue diplomée du DU Sexologie de l’hôpital Necker à Paris, et membre de l’AIUS (Association interuniversitaire de sexologie). Elle est l'auteur de différents articles notamment sur le vaginisme, le rapport entre gourmandise et sexualité, le XXIème sexe, l’addiction sexuelle, la fragilité masculine, etc. Michelle Boiron est aussi rédactrice invitée du magazine Sexualités Humaines.
