BAISSE DE LIBIDO

20 janvier 2026

Paresse 1/ sexe 0 : le nombre moyen de relations sexuelles continue de chuter

Jamais le sexe n’a occupé une place aussi envahissante dans les discours publics, les médias, les réseaux sociaux et l’imaginaire collectif, alors même que les enquêtes révèlent une baisse continue de l’activité sexuelle réelle dans les sociétés occidentales. Ce paradoxe interroge en profondeur la transformation du rapport au désir, à l’intimité et à l’autre dans un monde marqué par la surstimulation, la solitude et la marchandisation des relations. Décryptage.

Photo of Michelle Boiron
Michelle Boiron Go to Michelle Boiron page

6 min de lecture

MOTS-CLES

Sexualité , sexe , couple , libido , désir , excitation , baisse , intimité

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Boiron image
Michelle Boiron

Michelle Boiron est psychologue clinicienne, thérapeute de couples , sexologue diplomée du DU Sexologie de l’hôpital Necker à Paris, et membre de l’AIUS (Association interuniversitaire de sexologie). Elle est l'auteur de différents articles notamment sur le vaginisme, le rapport entre gourmandise et  sexualité, le XXIème sexe, l’addiction sexuelle, la fragilité masculine, etc. Michelle Boiron est aussi rédactrice invitée du magazine Sexualités Humaines

