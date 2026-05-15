ATLANTI-CULTURE
15 mai 2026
"Parce que c’est toi" : Une comédie douce-amère, entre rire et larmes
L’amitié, l’amour, la rivalité mis à nu … De : David Basant et Mélanie Reumaux Durée : 1h20 Mise en scène : David Basant Avec : Alysson paradis, Michaël Abitboul, Mathieu Delarive, Manu da Silva
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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