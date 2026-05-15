POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Parce que c’est toi" : Une comédie douce-amère, entre rire et larmes
See image caption

ATLANTI-CULTURE

15 mai 2026

"Parce que c’est toi" : Une comédie douce-amère, entre rire et larmes

L’amitié, l’amour, la rivalité mis à nu … De : David Basant et Mélanie Reumaux Durée : 1h20 Mise en scène : David Basant Avec : Alysson paradis, Michaël Abitboul, Mathieu Delarive, Manu da Silva

Photo of Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops
Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops Go to Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Théâtre de l'Oeuvre , David Basant , Mélanie Reumaux , comédie

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops image
Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

1Vincent Bolloré : l’homme qui a compris avant les autres que les contenus valaient désormais plus que les tuyaux
2Fidèles en conversion : catholiques, protestants, néo-athées, la carte mondiale du christianisme est en train de se réécrire
3DPE et rénovation thermique : ces quatre études d’envergure qui confirment toutes…. l’absence d’économie d’énergie
4Manque de sincérité dans les comptes publics : le rapport sur les retraites qui met les points sur les i
5Guerre froide à 3 : Trump, Xi et cet autre super pouvoir qu’ils ne peuvent ni bombarder, ni sanctionner
6Pour le HuffPost, montrer Samuel Paty au cinéma, c’est comme montrer du Charlie en cours d’instruction civique : ça crée du malaise et ça stigmatise
7La NASA mise gros sur les moteurs nucléaires pour réduire la durée des voyages vers Mars