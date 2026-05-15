ATLANTI-CULTURE

15 mai 2026

"Parce que c’est toi" : Une comédie douce-amère, entre rire et larmes

L’amitié, l’amour, la rivalité mis à nu … De : David Basant et Mélanie Reumaux Durée : 1h20 Mise en scène : David Basant Avec : Alysson paradis, Michaël Abitboul, Mathieu Delarive, Manu da Silva