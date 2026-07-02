SOUVERAINETE ET DEPENDANCES
2 juillet 2026
L'américain Palantir vs le français ChapsVision : le match des fabricants de systèmes nerveux d'État
Le 16 juin 2026, la DGSI annonce se détourner de Palantir au profit du français ChapsVision. Six ans de mise en concurrence discrète précèdent cette annonce, et le contrat Palantir, renouvelé jusqu'en 2028, reste pleinement actif pendant la transition. Entre souveraineté revendiquée et dépendance relocalisée, le dossier révèle moins une rupture qu'un déplacement des lignes de force du renseignement européen.
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THEMATIQUESTech & IA
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui Directeur Financier et Stratégique International d’une société de défense souveraine, et associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant prés de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie de défense souveraine.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui Directeur Financier et Stratégique International d’une société de défense souveraine, et associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant prés de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie de défense souveraine.