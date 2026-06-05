ANALYSE

5 juin 2026

Pacte migratoire européen : la France en retard sur ses voisins par contrainte politique… ou par volonté (élyséenne) non assumée ?

Alors que l'INSEE vient d'annoncer le chiffre de 7,7 millions d'immigrés vivant en France, soit 11,3 % de la population, la France figure parmi les derniers États membres à transposer le pacte européen sur la migration et l'asile. Le retard pris est bien sûr lié à l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, mais pas seulement. Derrière l'explication parlementaire commode se cachent des blocages bien plus profonds : juridictions engorgées, préfectures sous-dotées, verrous constitutionnels, résistances diplomatiques.