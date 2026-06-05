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Un homme fume une cigarette devant des tentes en arrière-plan, dans un campement temporaire de migrants situé sous une section surélevée de la ligne 2 du métro, dans le quartier de La Chapelle à Paris, le 7 mai 2026.
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ANALYSE

5 juin 2026

Pacte migratoire européen : la France en retard sur ses voisins par contrainte politique… ou par volonté (élyséenne) non assumée ?

Alors que l'INSEE vient d'annoncer le chiffre de 7,7 millions d'immigrés vivant en France, soit 11,3 % de la population, la France figure parmi les derniers États membres à transposer le pacte européen sur la migration et l'asile. Le retard pris est bien sûr lié à l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, mais pas seulement. Derrière l'explication parlementaire commode se cachent des blocages bien plus profonds : juridictions engorgées, préfectures sous-dotées, verrous constitutionnels, résistances diplomatiques.

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MOTS-CLES

Pacte migratoire européen , immigration , migrants , OQTF , pacte migratoire

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Driencourt

Xavier Driencourt est diplomate. Ancien directeur général de l’administration du Quai d’Orsay, chef de l’Inspection générale des affaires étrangères, il a été ambassadeur de France à Alger à deux reprises, entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020.