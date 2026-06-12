ATLANTI-CULTURE
12 juin 2026
"Où es-tu ?" de Kerenn Ann et Irène Jacob : la rencontre de deux grandes artistes, partageant chanson et poésie dans un spectacle très inspiré
La pièce "Où es-tu ?" de Kerenn Ann et Irène Jacob est à voir au Théâtre du Rond-Point, Salle Jean Tardieu.
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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