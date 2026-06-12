ATLANTI-CULTURE

12 juin 2026

"Où es-tu ?" de Kerenn Ann et Irène Jacob : la rencontre de deux grandes artistes, partageant chanson et poésie dans un spectacle très inspiré

La pièce "Où es-tu ?" de Kerenn Ann et Irène Jacob est à voir au Théâtre du Rond-Point, Salle Jean Tardieu.