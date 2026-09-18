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Blurred background"On aurait pu se rencontrer" : Lumineux, laborieux et confus à la fois…
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ATLANTI-CULTURE

18 septembre 2026

"On aurait pu se rencontrer" : Lumineux, laborieux et confus à la fois…

De : François Cheng Albin Michel Parution en septembre 2026 194 pages 17,90 €

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MOTS-CLES

François Cheng , Albin-Michel , essais

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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François Duffour pour Culture-Tops

François Duffour est chroniqueur pour Culture-Tops et avocat au Barreau de Paris.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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