ATLANTI-CULTURE
18 septembre 2026
"On aurait pu se rencontrer" : Lumineux, laborieux et confus à la fois…
De : François Cheng Albin Michel Parution en septembre 2026 194 pages 17,90 €
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MOTS-CLESFrançois Cheng , Albin-Michel , essais
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
François Duffour est chroniqueur pour Culture-Tops et avocat au Barreau de Paris.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
François Duffour est chroniqueur pour Culture-Tops et avocat au Barreau de Paris.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).