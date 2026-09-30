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ATLANTI-CULTURE

30 septembre 2026

"Oliver Twist" d’après Charles Dickens : un enfant dans les bas-fonds de Londres

La comédie musicale "Oliver Twist" d’après Charles Dickens est à découvrir au théâtre Le Lucernaire.

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culture , culture tops , Oliver Twist , Le Lucernaire , comédie musicale , artistes , chansons , musique , théâtre , Charles Dickens , adaptation , Ned Grujic , bas-fonds , Londres , Royaume-Uni

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Françoise Boursin pour Culture-Tops

Françoise Boursin  est chroniqueuse pour le site Culture-Tops.

 
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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