ATLANTI-CULTURE
30 septembre 2026
"Oliver Twist" d’après Charles Dickens : un enfant dans les bas-fonds de Londres
La comédie musicale "Oliver Twist" d’après Charles Dickens est à découvrir au théâtre Le Lucernaire.
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A PROPOS DES AUTEURS
Françoise Boursin est chroniqueuse pour le site Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Françoise Boursin est chroniqueuse pour le site Culture-Tops.
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