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Des migrants secourus en mer au large de l'île grecque de Crète attendent dans le port d'Agia Galini d'être transférés le 6 juillet 2025.
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IMMIGRATION CHOISIE

14 avril 2026

Nouvelle loi grecque sur l'immigration : des frontières ouvertes à une admission sélective

La question n'est plus de savoir si la migration doit être acceptée ou rejetée dans l'abstrait. La question est de savoir quelles formes de migration un État considère comme légitimes, dans quelles conditions et dans quel but.

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MOTS-CLES

Grèce , immigration , Union Européenne , choix , État

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Nicoletta Kouroushi
Politologue et journaliste basée à Chypre

Nicoletta Kouroushi est politologue et journaliste basée à Chypre. Ses travaux ont été publiés dans des revues telles que Middle East Forum, Modern Diplomacy et la Geostrategic Forecasting Corporation. Elle est titulaire d’un master en études internationales et européennes de l’Université du Pirée.