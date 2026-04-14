IMMIGRATION CHOISIE
14 avril 2026
Nouvelle loi grecque sur l'immigration : des frontières ouvertes à une admission sélective
La question n'est plus de savoir si la migration doit être acceptée ou rejetée dans l'abstrait. La question est de savoir quelles formes de migration un État considère comme légitimes, dans quelles conditions et dans quel but.
6 min de lecture
MOTS-CLESGrèce , immigration , Union Européenne , choix , État
THEMATIQUESGéopolitique
Nicoletta Kouroushi est politologue et journaliste basée à Chypre. Ses travaux ont été publiés dans des revues telles que Middle East Forum, Modern Diplomacy et la Geostrategic Forecasting Corporation. Elle est titulaire d’un master en études internationales et européennes de l’Université du Pirée.
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Nicoletta Kouroushi est politologue et journaliste basée à Chypre. Ses travaux ont été publiés dans des revues telles que Middle East Forum, Modern Diplomacy et la Geostrategic Forecasting Corporation. Elle est titulaire d’un master en études internationales et européennes de l’Université du Pirée.