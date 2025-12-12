©
L'ancien Premier ministre italien Mario Draghi prononce un discours lors d'une session plénière du Parlement européen à Strasbourg, le 17 septembre 2024, pour présenter son plan visant à renforcer la compétitivité de l'Europe. (Image d'illustration)
« Nous devons nous préparer à l’ampleur de la guerre » : l’OTAN sonne l’alarme sur les risques d’escalade en Ukraine
Dans une série de déclarations marquantes cette semaine, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a mis en garde contre une possible extension du conflit ukrainien et appelé les Alliés à renforcer leurs défenses. Face à une Russie perçue comme prête à frapper plus loin et plus fort, il exhorte à une solidarité stratégique accrue, tout en soulignant des divergences de perception parmi les États membres.
