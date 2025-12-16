©
Une banderole portant l'inscription « Antifa » est visible lors d'une manifestation sous le slogan « Bloquez Alice Weidel », lors d'une réunion de campagne à Neu-Isenburg, près de Francfort-sur-le-Main, dans l'ouest de l'Allemagne, le 1er février 2025.
REPONSE FERME
16 décembre 2025
Nous devons arrêter la violence d’Antifa avant qu’elle ne se métastase” — Thomas G. DiNanno, Sous-secrétaire d’État américain
Cet article relate les efforts du gouvernement américain pour renforcer la coopération sécuritaire avec ses alliés européens face à la montée de l’extrémisme violent, en mettant particulièrement l’accent sur les groupes d’ultra-gauche comme Antifa. Il s’appuie sur la visite officielle en Hongrie d’un haut responsable américain et sur ses déclarations concernant le terrorisme, la coopération internationale, le contrôle des frontières et la protection des minorités religieuses.
6 min de lecture
THEMATIQUESInternational
Ildikó Bíró est rédacteur au sein de la rédaction de The European Conservative.
Populaires
Ildikó Bíró est rédacteur au sein de la rédaction de The European Conservative.