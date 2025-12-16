POLITIQUE
Une banderole portant l'inscription « Antifa » est visible lors d'une manifestation sous le slogan « Bloquez Alice Weidel », lors d'une réunion de campagne à Neu-Isenburg, près de Francfort-sur-le-Main, dans l'ouest de l'Allemagne, le 1er février 2025.

©

Une banderole portant l'inscription « Antifa » est visible lors d'une manifestation sous le slogan « Bloquez Alice Weidel », lors d'une réunion de campagne à Neu-Isenburg, près de Francfort-sur-le-Main, dans l'ouest de l'Allemagne, le 1er février 2025.

REPONSE FERME

16 décembre 2025

Nous devons arrêter la violence d’Antifa avant qu’elle ne se métastase” — Thomas G. DiNanno, Sous-secrétaire d’État américain

Cet article relate les efforts du gouvernement américain pour renforcer la coopération sécuritaire avec ses alliés européens face à la montée de l’extrémisme violent, en mettant particulièrement l’accent sur les groupes d’ultra-gauche comme Antifa. Il s’appuie sur la visite officielle en Hongrie d’un haut responsable américain et sur ses déclarations concernant le terrorisme, la coopération internationale, le contrôle des frontières et la protection des minorités religieuses.

Photo of Ildikó Bíró
Ildikó Bíró Go to Ildikó Bíró page

MOTS-CLES

antifa , Etats-Unis , violence , DiNanno , secrétaire d'état , maga , Républicains

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Ildikó Bíró image
Ildikó Bíró

Ildikó Bíró est rédacteur au sein de la rédaction de The European Conservative.

