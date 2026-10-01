POINT DE VUE
1 octobre 2026
Notre-Dame de Paris, "centre vital d'une civilisation"
Le 25 septembre, le pape Léon XIV a salué la restauration de Notre-Dame de Paris, qu’il a qualifiée de « centre vital d’une civilisation ». À quoi se réfère-t-il ? Son message diffère-t-il de celui du pape François ? Éclairage de Pauline de Préval, auteure d’un « Dictionnaire amoureux des cathédrales » (Plon) et d’un livre sur « Le miracle gothique » (Frémeaux & Associés).
6 min de lecture
Pauline de Préval est romancière et essayiste. Elle a notamment écrit "Le miracle gothique Une histoire des cathédrales" (éditions Frémeaux & Associés - Pollen), "Une saison au Thoronet" (Seuil), "Jeanne d'Arc, sur la terre comme au ciel" (Presses de la Renaissance), "L'Or du chemin" (Albin Michel ) et un "Dictionnaire amoureux des cathédrales" (Plon).
Populaires
Pauline de Préval est romancière et essayiste. Elle a notamment écrit "Le miracle gothique Une histoire des cathédrales" (éditions Frémeaux & Associés - Pollen), "Une saison au Thoronet" (Seuil), "Jeanne d'Arc, sur la terre comme au ciel" (Presses de la Renaissance), "L'Or du chemin" (Albin Michel ) et un "Dictionnaire amoureux des cathédrales" (Plon).