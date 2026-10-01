POINT DE VUE

Notre-Dame de Paris, "centre vital d'une civilisation"

Le 25 septembre, le pape Léon XIV a salué la restauration de Notre-Dame de Paris, qu’il a qualifiée de « centre vital d’une civilisation ». À quoi se réfère-t-il ? Son message diffère-t-il de celui du pape François ? Éclairage de Pauline de Préval, auteure d’un « Dictionnaire amoureux des cathédrales » (Plon) et d’un livre sur « Le miracle gothique » (Frémeaux & Associés).