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Le pape Léon XIV touche la Vierge à l'Enfant en argent provenant du trésor de Notre-Dame de Paris, connue sous le nom de « Vierge dite de Charles X », après avoir présidé les vêpres solennelles à la cathédrale Notre-Dame de Paris le 25 septembre 2026, lors de sa visite de quatre jours en France.
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POINT DE VUE

1 octobre 2026

Notre-Dame de Paris, "centre vital d'une civilisation"

Le 25 septembre, le pape Léon XIV a salué la restauration de Notre-Dame de Paris, qu’il a qualifiée de « centre vital d’une civilisation ». À quoi se réfère-t-il ? Son message diffère-t-il de celui du pape François ? Éclairage de Pauline de Préval, auteure d’un « Dictionnaire amoureux des cathédrales » (Plon) et d’un livre sur « Le miracle gothique » (Frémeaux & Associés).

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MOTS-CLES

Notre-dame de Paris , cathédrale , religion , église catholique , pape , Catholiques , fidèles , civilisation , Pape Léon XIV , visite du pape Léon XIV , Le miracle gothique , Une histoire des cathédrales , Pauline de Préval , histoire , Histoire de France

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
Pauline de Préval image
Pauline de Préval

Pauline de Préval est romancière et essayiste. Elle a notamment écrit "Le miracle gothique Une histoire des cathédrales" (éditions Frémeaux & Associés - Pollen), "Une saison au Thoronet" (Seuil), "Jeanne d'Arc, sur la terre comme au ciel" (Presses de la Renaissance), "L'Or du chemin" (Albin Michel ) et un "Dictionnaire amoureux des cathédrales" (Plon).

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