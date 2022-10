Nos ancêtres suivaient un régime paléo… et il y avait des glucides

Cet article a été publié initialement sur le site de la revue Knowable Magazine from Annual Reviews et traduit avec leur aimable autorisation.

Que mangeaient les gens pour dîner il y a des dizaines de milliers d'années ? De nombreux défenseurs du régime dit paléo vous diront que les assiettes de nos ancêtres étaient riches en viande et pauvres en glucides - et que, par conséquent, nous avons évolué pour prospérer avec ce type de régime nutritionnel.

Ce régime doit son nom à l'ère paléolithique, une période qui s'étend de 2,5 millions à 10 000 ans environ, lorsque les premiers humains pratiquaient la chasse et la cueillette plutôt que l'agriculture. Herman Pontzer, anthropologue de l'évolution à l'université de Duke et auteur de Burn, un livre sur la science du métabolisme, affirme que c'est un mythe de croire que tout le monde à cette époque avait un régime alimentaire riche en viande. Des études montrent que, plutôt qu'un régime unique, les habitudes alimentaires des peuples préhistoriques étaient remarquablement variables et étaient influencées par un certain nombre de facteurs, tels que le climat, le lieu et la saison.

Dans la revue Annual Review of Nutrition de 2021, Pontzer et son collègue Brian Wood, de l'université de Californie à Los Angeles, décrivent ce que nous pouvons apprendre sur les habitudes alimentaires de nos ancêtres en étudiant des populations modernes de chasseurs-cueilleurs comme les Hadza dans le nord de la Tanzanie et les Aché au Paraguay. Dans une interview accordée à Knowable Magazine, Mme Pontzer explique pourquoi le régime alimentaire des Hadza, étonnamment saisonnier et diversifié, est si différent des idées reçues sur les repas anciens.

Cette interview a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

Knowable Magazine : À quoi ressemblent les régimes paléo d'aujourd'hui ? Dans quelle mesure reflètent-ils les habitudes alimentaires de nos ancêtres ?

Les gens ont développé de nombreuses versions différentes, mais le régime paléo original est assez riche en viande. Je dirais qu'il en va de même pour les régimes paléo prédominants aujourd'hui : la plupart sont très riches en viande et pauvres en glucides, minimisant des éléments comme les légumes féculents et les fruits qui n'étaient disponibles que de manière saisonnière avant l'agriculture. Il y a aussi un camp encore plus extrême, qui affirme que les humains étaient d’autrefois étaient presque entièrement carnivores.

Mais le régime alimentaire de nos ancêtres était très variable. Nous avons évolué en tant que chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire que nous chassons et cueillons tous les aliments qui se trouvent dans notre environnement local. Les humains choisissent de manière stratégique les aliments qu'ils recherchent, mais ils ne peuvent cibler que ceux qui sont présents. La nourriture des chasseurs-cueilleurs variait donc beaucoup en fonction du lieu et de la période de l'année.

Par ailleurs, en partie à cause de cette variabilité, mais aussi en partie à cause des préférences des gens, la plupart des régimes des chasseurs-cueilleurs contiennent beaucoup de glucides. Le miel a probablement été important à travers l'histoire et la préhistoire. Un grand nombre de ces sociétés à petite échelle mangent également des légumes racines, comme les tubercules, qui sont très riches en amidon et en glucides. L'idée selon laquelle les régimes alimentaires anciens seraient pauvres en glucides ne correspond donc à aucune des preuves disponibles.

Alors comment le terme "paléo" en est-il venu à représenter une alimentation riche en viande et pauvre en glucides ?

Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Il y a une sorte de romantisme de ce qu'était la chasse et la cueillette. Il y a une sorte de vision machiste de l'homme des cavernes qui imprègne une grande partie de ce que je lis lorsque je consulte les sites Web consacrés au régime paléo.

Il y a aussi des biais inhérents à beaucoup de données archéologiques et ethnographiques disponibles. Au début des années 1900, et même avant, la plupart des rapports ethnographiques étaient rédigés par des hommes qui se concentraient sur le travail des hommes. Nous savons que, traditionnellement, la chasse est plus importante que la cueillette en raison de la façon dont ces sociétés divisaient leur travail : Les hommes chassent et les femmes cueillent.

En outre, les données ethnographiques disponibles sont fortement orientées vers les cultures très septentrionales, comme celles de l'Arctique - puisque les cultures des régions chaudes ont été les premières à être chassées par les agriculteurs - et elles ont tendance à manger plus de viande. Mais le régime alimentaire de nos ancêtres était variable. Les populations qui vivaient près de l'océan et des rivières mangeaient beaucoup de poissons et de fruits de mer. Les populations qui vivaient dans des zones forestières ou dans des endroits riches en végétation se concentraient sur la consommation de plantes.

Les archives archéologiques révèlent également un penchant pour la chasse. Les outils en pierre et les os taillés - preuves de la chasse - se conservent très bien. Ce n'est pas le cas des bâtons en bois et des restes de plantes.

Vos recherches se sont beaucoup concentrées sur un groupe appelé les Hadza. Qui sont les Hadza et que nous a appris l'étude de leur régime alimentaire jusqu'à présent ?

Les Hadza sont une communauté de quelques centaines de chasseurs-cueilleurs traditionnels du nord de la Tanzanie. Ils vivent dans une sorte de paysage de savane semi-aride. Une partie de la population a commencé à faire de l'agriculture ou à vivre dans des villages. Mais un quart d'entre eux pratiquent encore la chasse et la cueillette et tirent toute leur nourriture du gibier et des plantes. Les hommes chassent à l'aide d'un arc et de flèches, et les femmes cueillent les plantes à la main ou avec des bâtons. Il est très agréable de travailler avec cette communauté de personnes, mais elle est aussi très précieuse pour nous donner un aperçu de ce que sont la chasse et la cueillette, au jour le jour, dans la vie réelle.

Des personnes travaillent avec les Hadza depuis des dizaines d'années maintenant, et nous disposons donc de ces données à long terme, de documents publiés depuis 30 ou 40 ans jusqu'à aujourd'hui. Ces données nous permettent de comprendre à quel point le régime alimentaire peut être variable : nous avons vu comment la quantité de viande change avec les saisons. Elle est plus orientée vers les plantes pendant les saisons humides, par exemple. Nous avons vu comment différentes espèces de plantes, telles que les baies et les tubercules, contribuent au régime alimentaire de différentes manières au cours d'une année. Nous avons également appris que le miel constitue une part très importante de leur alimentation.

À quoi ressemble l'image globale de leur régime alimentaire ?

C'est un équilibre entre les calories provenant des animaux et celles provenant des plantes. La moyenne à long terme est d'environ 50/50, mais cela varie. Parfois, ils mangent beaucoup de viande, parfois très peu. La chose la plus surprenante dans le travail avec les Hadza - et ce n'est pas seulement les Hadza, mais une grande partie du travail effectué là-bas a été à l'origine de cette découverte - est l'importance du miel. Il peut représenter jusqu'à un cinquième des calories du groupe, en moyenne. Le miel n'est rien d'autre que du sucre et de l'eau, ce qui est assez riche en glucides et ne fait pas partie de la plupart des régimes "paléo" modernes.

Pourquoi les Hadza mangent-ils autant de miel ?

Il a très bon goût, et il est plein de calories. Ils le recherchent donc, tout comme nous recherchons des aliments au bon goût dans nos environnements. Et dans beaucoup de ces habitats, il est disponible toute l'année en grandes quantités.

Certains Hadza ont recours à un oiseau appelé "guide-miel", dont toute la niche de recherche de nourriture dépend de la récolte de miel par les humains. J'ai eu l'occasion de sortir avec les hommes Hadza lorsqu'ils travaillaient avec ces oiseaux guides de miel. On dirait presque que les hommes sifflent distraitement pendant qu'ils marchent, mais ce n'est pas le cas. Ils font cela pour attirer les oiseaux guides de miel. Lorsqu'ils entendent l'un de ces oiseaux, qui émet une sorte de vrombissement et de gazouillis, les hommes Hadza marchent directement vers le son - et l'oiseau appelle et fait un grand bruit dans l'arbre où se trouvent les abeilles.

Les hommes Hadza regardent l'arbre et confirment qu'il y a bien du miel. Puis ils entaillent la branche de l'arbre avec leurs hachettes pour atteindre la ruche. Les oiseaux Honeyguide ne se contentent pas d'indiquer les ruches, ils savent aussi en indiquer les plus grandes. Les Hadza obtiennent donc plus de miel lorsqu'ils sont en mesure d'utiliser un oiseau guide-miel. Bien sûr, lorsqu'ils coupent l'arbre et sortent de gros morceaux de ruche, de nombreux morceaux de rayons et de larves sont exposés et deviennent le repas de l'oiseau guide-miel. C'est une situation gagnant-gagnant.

Les oiseaux se sont adaptés à un monde dans lequel les humains obtiennent beaucoup de miel. Je pense que c'est très révélateur.

Comment pouvez-vous être sûr que la façon dont les gens chassent et cueillent aujourd'hui est la même qu'il y a des milliers d'années ? Peut-être qu'historiquement, les chasseurs-cueilleurs mangeaient plus de viande.

Récemment, des travaux très intéressants ont été réalisés sur la plaque dentaire et le tartre collés aux dents d'hominidés fossilisés. Si vous regardez ça, vous trouverez des restes de plantes et d'amidons. Nous avons donc des preuves préservées que les premiers humains mangeaient beaucoup de légumes féculents. Il y a même des preuves d'une substance primitive ressemblant à de la farine, faite à partir de céréales. Ce genre de chose est un anathème pour la plupart des régimes paléo, qui disent que vous ne pouvez pas manger de céréales parce que les céréales sont des aliments d'élevage.

Il est possible d'observer le corps humain et de voir comment nous nous sommes adaptés par rapport à nos parents singes - ce qui a changé en nous en termes de digestion des aliments. Vous pouvez regarder des choses comme l'anatomie des intestins et la forme des dents. Et si vous regardez cela, encore une fois, le signal est en quelque sorte omnivore. Il n'est pas particulièrement axé sur la viande.

Que peuvent nous apprendre des communautés comme les Hadza sur ce que nous devrions - ou ne devrions pas - manger ?

Je pense que cela renforce la preuve que les humains peuvent être en bonne santé avec un large éventail de régimes alimentaires. J'espère que cela contribuera à atténuer les cris d'orfraie qui fusent de part et d'autre sur la nécessité d'adopter un régime à base de plantes, de viande ou d'un autre type de régime. Ce sont des points de vue vraiment étroits sur ce qu'un être humain est fait pour consommer.

L'être humain a évolué pour s'adapter. Nous sommes très dépendants de l'apprentissage et du développement de ces stratégies complexes d'accumulation pour survivre. Et chaque personne suit un chemin différent. Je pense que cette adaptabilité fait partie de l'ensemble de notre mode de vie en tant qu'espèce. Nous sommes construits pour être flexibles. Et la flexibilité signifie la diversité.

C'est pourquoi les personnes qui suivent ces "régimes paléo" qui ne sont pas vraiment paléo peuvent souvent être en très bonne santé. Et les personnes qui sont végétaliennes, et ne mangent pas du tout de viande, peuvent aussi être en très bonne santé.

Je pense que la seule chose qu'ils n'ont jamais dans un régime de chasseur-cueilleur, ce sont les aliments fortement transformés dont nous sommes entourés. Dans les aliments transformés, on obtient ces combinaisons de sucres, de sels et de graisses qui n'existent pas dans la nature. On enlève beaucoup de choses, comme les fibres et les protéines, qui donnent une sensation de satiété, et on ajoute beaucoup de choses qui stimulent le système de récompense du cerveau, comme les arômes. De plus, les aliments transformés semblent être un facteur important d'obésité.

Alors peut-être que la seule chose sur laquelle nous pouvons tous nous mettre d'accord est d'éviter ces cochonneries. Mais au-delà de ça, adoptez le type de régime qui vous convient et qui vous garde en bonne santé.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.