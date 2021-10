Non, non et non, tout n'est pas permis contre Eric Zemmour

Eric Zemmour arrive sur scène avant de prononcer un discours dans le cadre de sa tournée promotionnelle pour son livre "La France n'a pas dit son dernier mot", à Béziers, le 16 octobre 2021

L'auteur de "La France n'a pas dit son dernier mot" a beaucoup de défauts. Le principal étant qu'il est presque toujours dans l'excès. Mais paradoxalement, ses excès le servent au lieu de le desservir. C'est que les Français qui l'écoutent sont dans un excès de colère.



Frédéric Salat-Baroux est au contraire, selon toute vraisemblance, un homme sage et pondéré. Il a occupé de hautes fonctions puisqu'il a été secrétaire général de l'Elysée sous Jacques Chirac. Il voue donc au défunt président une fidélité exceptionnelle.



Mais ce n'est pas pour parler de Chirac que Le Monde lui a ouvert ses colonnes. Frédéric Salat-Baroux avait une très forte envie de dire du mal de Zemmour. Et pour ça Le Monde est toujours partant.



Cet homme sage et pondéré a osé une phrase terrible aussi odieuse que mensongère."Le risque de guerre civile, Zemmour n'y répond pas, il le crée".



Que l'on sache, ce n'est pas Zemmour qui a égorgé un curé dans son église. Ce n'est pas lui non plus qui, avec les siens, a assassiné les journalistes de Charlie Hebdo et massacré les spectateurs du Bataclan. Enfin, à notre connaissance, Zemmour n'était pas au volant du camion qui a écrasé des dizaines de personnes à Nice.



Parmi les griefs que Frédéric Salat-Baroux nourrit à l'égard du polémiste, il y en un qui mérite d'être pris en considération. Il lui reproche de réactiver la thèse fausse et mensongère du glaive et du bouclier : De Gaulle à Londres, Pétain à Vichy. Mais aussitôt l'ancien secrétaire général de l'Elysée s'égare. Il convoque De Gaulle qui, selon lui, n'avait rien contre les musulmans pour piétiner Zemmour. Le général, écrit-il, ne connaissait que deux sortes de Français : "ceux qui font leur devoir et ceux qui ne le font pas".



Il s'arrange pour oublier la célèbre phrase de De Gaulle : "je ne veux pas que Colombey-les-deux-Eglises devienne Colombey-les-deux-mosquées". Et il passe sous silence l'abandon des Harkis par De Gaulle. Il les laissa en Algérie où ils furent massacrés. Le général n'en voulait pas car il trouvait qu'il y avait trop de "bicots" en France.



Autre reproche passablement bête. Frédéric Salat-Baroux en veut à Zemmour d'assigner les musulmans à leur seule religion. La réponse est à trouver dans un récent sondage Ifop : plus de 50% des jeunes musulmans placent la charia avant les lois de la République !



Celui qui parle le mieux de Zemmour, c'est Onfray. Il dit de lui qu'il n'est pas la cause de la crise "mais son symptôme". Et il ajoute que Zemmour dit ce que des millions de Français veulent entendre.



Dans un autre registre, celui des égouts, quelques mots - ça ne vaut pas plus sur une déclaration d'une oratrice de La France Insoumise. Parlant de Zemmour, elle a dit : "téma (matez) cette taille de rat". Rat était le mot utilise par les nazis pour désigner les Juifs. Du côté de chez Mélenchon, on a ses élégances...

À Lire Aussi

Eric Zemmour s'est trouvé un père spirituel en la personne de Georges Marchais

À Lire Aussi

Les très, très singulières considérations d’Eric Zemmour sur l’affaire Dreyfus