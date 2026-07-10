POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
atlantico
See image caption
See copyright

CONSEILS D'ETE

10 juillet 2026

Nettoyage de façade et de terrasse : pourquoi acheter un nettoyeur haute pression ?

Au printemps, les traces laissées par l’hiver deviennent visibles dehors. La terrasse a verdi, l’allée est tachée, certains murs ont noirci avec l’humidité. Pour nettoyer tout ça, beaucoup de particuliers ne passent plus forcément par un professionnel. Ils préfèrent acheter leur propre matériel, surtout quand le prix d’un appareil se rapproche de celui d’une intervention ponctuelle.

Photo of Contenu sponsorisé
Contenu sponsorisé Go to Contenu sponsorisé page

3 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

entretien , nettoyage de printemps , karsher

THEMATIQUES

Logement
A PROPOS DES AUTEURS
Contenu sponsorisé image
Contenu sponsorisé

Populaires

1La nomination au Conseil d’Etat qui dit tout de la couleur politique du sommet de la Justice française
2Alberto Alesina, l’économiste qui permet de comprendre pourquoi les Français croient de moins en moins à l’Etat providence
3Pommery racheté par Oetker : le vrai coût de nos droits de succession et un champagne de moins pour la France
4IA : Anthropic annonce que Claude pense de manière autonome même sans prompt et voilà ce qu’il en est vraiment
5France : la grande dégringolade des indicateurs de développement humain
6La SNCF devrait s’en inspirer : les TGV Eurostar vont passer en mode saoudiens et seront capables de résister à des températures extrêmes
7Après avoir réussi sa réforme de l’Etat dans les années 90, la Suède prend un nouveau virage capitaliste. Et voilà les résultats déjà obtenus