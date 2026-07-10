CONSEILS D'ETE

Nettoyage de façade et de terrasse : pourquoi acheter un nettoyeur haute pression ?

Au printemps, les traces laissées par l’hiver deviennent visibles dehors. La terrasse a verdi, l’allée est tachée, certains murs ont noirci avec l’humidité. Pour nettoyer tout ça, beaucoup de particuliers ne passent plus forcément par un professionnel. Ils préfèrent acheter leur propre matériel, surtout quand le prix d’un appareil se rapproche de celui d’une intervention ponctuelle.