ATLANTI-CULTURE

5 juin 2026

"Neige" de Maxence Fermine : un petit récit dont le lecteur s’attache à en révéler la musique intérieure

De : Maxence Fermine Version audio réalisée par les éditions Le Livre Qui Parle parue 2012 Texte lu par Marc Hamon Durée 1 h 20 12,90 euros en téléchargement (Edition brochée, première parution en 1999 chez Point 96 pages)