ATLANTI-CULTURE
5 juin 2026
"Neige" de Maxence Fermine : un petit récit dont le lecteur s’attache à en révéler la musique intérieure
De : Maxence Fermine Version audio réalisée par les éditions Le Livre Qui Parle parue 2012 Texte lu par Marc Hamon Durée 1 h 20 12,90 euros en téléchargement (Edition brochée, première parution en 1999 chez Point 96 pages)
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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