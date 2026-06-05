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Blurred background"Neige" de Maxence Fermine
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ATLANTI-CULTURE

5 juin 2026

"Neige" de Maxence Fermine : un petit récit dont le lecteur s’attache à en révéler la musique intérieure

De : Maxence Fermine Version audio réalisée par les éditions Le Livre Qui Parle parue 2012 Texte lu par Marc Hamon Durée 1 h 20 12,90 euros en téléchargement (Edition brochée, première parution en 1999 chez Point 96 pages)

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MOTS-CLES

Maxence Fermine , Le Livre Qui Parle , Marc Hamon , neige

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).