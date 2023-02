Sandrine Rousseau s'exprime lors d'une prise de parole à l'Assemblée nationale.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La bouillante députée écolo féministe a une idée très précise du corps féminin. Et surtout d’un endroit très précis de ce corps. C’est même carrément obsessionnel chez elle.

Sandrine Rousseau s’était déjà illustrée avec un « veni, vulvi, vici ». Rien, strictement rien, ne permet de la confondre avec la Princesse de Clèves. Elle a son franc-parler et ne s’en prive pas. Lors d’un débat sur les retraites à l’Assemblée nationale, Marine Le Pen, avait indiqué, avec bon sens, que pour sauver les retraites, il fallait favoriser les naissances.

Ça a eu le don de mettre Sandrine Rousseau hors d’elle. Elle a répliqué à la patronne du Rassemblement National : « ne touchez pas à nos utérus ».

Nous ne nous intéressons pas trop à l’utérus de Sandrine Rousseau. Sinon, elle aurait tôt fait de nous traiter de « chauvinistes mâles ». Dieu nous en préserve ! Sandrine Rousseau a pour mari un homme déconstruit. Ce qui suppose qu’il ne peut pas lui faire grand mal. On se souvient de la phrase de Simone de Beauvoir : « On ne naît pas femme, on le devient ». Mais la compagne de Sartre ne pensait pas aux femmes déconstruites. Restons avec Simone de Beauvoir !

À Lire Aussi

« Les oppositions ont perdu leur boussole »