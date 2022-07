Ne pas humilier la Russie ou ne pas humilier Poutine : à quel point la distinction a-t-elle du sens ?

Emmanuel Macron a déclaré qu’« il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatique ».

Greg Yudin est politologue, sociologue et professeur à l’Ecole des hautes études en sciences sociales et économiques à Moscou.

Atlantico : Dans un entretien avec plusieurs quotidiens régionaux français, Emmanuel Macron a déclaré qu’« il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatique ». Est-ce que cette déclaration semble justifiée vis-à-vis de la situation actuelle ?

Greg Yudin : Absolument pas ! Je ne vois d’ailleurs personne vouloir réellement humilier la Russie. D’ailleurs, il faut arriver à distinguer la Russie, Poutine et ses élites. Poutine et sa « cour » font actuellement face à une résistance assez forte de la part de l’Europe, mais non à un réel désir d’humiliation. Cependant, depuis la Russie on croit que l’Europe et l’Occident sont faibles à chaque fois que nous ne voulons pas faire face à Poutine. C’est compris comme une lâcheté.

À l’heure actuelle, nous sommes entre deux extrémités. Si nous n’agissons pas, c’est perçu comme une faiblesse de l’Occident et si on agit, on croit que l’on veut humilier la Russie. Pourtant, il ne s’agit pas d’une humiliation et la mentalité belliqueuse des élites de Poutine exige qu’on leur fasse face.

Comparé aux positions très fermes des pays d’Europe centrale, Emmanuel Macron fait-il preuve de réalisme ?

Les pays d’Europe centrale sont plus réalistes qu’Emmanuel Macron. Ils comprennent que cette invasion n’a pas pour finalité l’Ukraine, mais qu’elle a pour but d’opérer un véritable changement stratégique en Europe. Si on n’arrête pas cette expansion, la Pologne, les pays baltes et qui sait l’Allemagne ou la France pourraient se trouver face à cette guerre chez eux. Ainsi, ces pays sont beaucoup plus réalistes.

Quelle stratégie avec la Russie au regard du peuple et des dirigeants russes pourrait être la plus efficace ?

Il faut faire passer le message suivant aux Russes : nous n’avons rien contre vous comme nation, mais contre la voie que votre gouvernement a pris dans ses relations avec les pays européens. Celle-ci est intolérable et malheureusement cette voie stratégique ne va pas changer tant que Vladimir Poutine est au pouvoir. On pourrait ajouter que nous sommes prêts à un dialogue respectueux avec la Russie comme pays, mais non avec ses personnes qui ont commis des crimes.

Dans quelle mesure la Russie est-elle liée à Vladimir Poutine que cela soit au niveau des institutions de l’État ou les mentalités de la population ?

Il faut distinguer la Russie du président Russe bien que le régime, autoritaire et fort, impose une image de l’unité sur les Russes. La vérité est que la population est désintéressée de la politique. C’est une société dépolitisée et c’est pourquoi il a été facile de la mobiliser. Cela montre aussi que si le gouvernement venait à changer cela ne serait pas une tragédie pour la population russe. Les Russes n’ont pas d’intérêt dans les affaires politiques donc si le gouvernement devient républicain, l’impérialisme pourrait être éliminé assez vite.

Si Vladimir Poutine laissait sa place et disparaissait du champ politique russe, est-ce que la Russie changerait radicalement ?

Il pourrait laisser sa place à un régime plus démocratique. Ce ne serait pas une voie facile pour les Russes, mais les générations plus jeunes sont moins disposées à soutenir les actions suicidaires du gouvernement. On le sait avec l’Histoire de France que le chemin vers la République est long et tortueux. Cela s’est vu durant le Second Empire, mais la voie de la démocratie a été reprise après la guerre.

Poutine n’a-t-il pas prévu de laisser une marque indélébile dans les institutions pour éviter la démocratisation ?

Aujourd’hui, il contrôle tous les systèmes politiques du pays. Et pour l’éliminer il faudra transformer les institutions dans leur ensemble. Ce serait un changement révolutionnaire du système politique. On peut encore comparer ce qu’il y a à faire avec ce qu’il s’est passé en France en 1871.

Emmanuel Macron est-il déjà en train de prendre les devants et de préparer un hypothétique après-Poutine ?

Le président français se trompe dans son message. S’il veut dire quelque chose aux Russes, il faut qu’il arrive à distinguer le régime, le gouvernement et le pays. Bien sûr qu’il ne faut pas humilier les Russes car ils font partie de la famille européenne, mais on ne peut pas tolérer ce désir impérialiste qui ne respecte pas les règles de cohabitation en Europe. Dans une conversation dévoilée entre Poutine et le président français, on voit que c’est Poutine qui veut l’humilier et non le contraire.

Les Russes républicains doivent comprendre qu’il n’y aura plus jamais de business as usual avec Poutine.

Une Russie sans Poutine modifierait-elle du jour au lendemain le rapport entre les Occidentaux et la Fédération ?

Bien évidemment, cela exigerait de reconsidérer tout l’ordre de sécurité en Europe et les relations avec la Russie. Il faut que la résistance contre l’impérialisme aboutisse à la construction de ce nouvel avenir avec des Républicains et de ce qu’il resterait de la Russie.