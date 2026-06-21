POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLe livre "Naviguer l’existence" de Albina du Boisrouvray est publié aux éditions Renaissance.
See image caption

ATLANTI-CULTURE

21 juin 2026

"Naviguer l’existence" de Albina du Boisrouvray : sorte de petit manuel et ode à l’existence

Le livre "Naviguer l’existence" de Albina du Boisrouvray est publié aux éditions Renaissance.

Photo of Françoise Loiret
Françoise Loiret Go to Françoise Loiret page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

culture , culture tops , livre , Albina du Boisrouvray , naviguer l'existence , Existence , 12 bouées de sauvetage

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Françoise Loiret image
Françoise Loiret

Dans le monde de l'édition, Françoise Loiret a travaillé dans quelques maisons prestigieuses : Grasset, Fayard. Elle a publié un livre sur son parcours de lectrice et sa place amusante d’hôtesse d’accueil relatant les coulisses de la fabrication d’un livre : De la lecture à l'écriture, dans les couloirs des maisons d'édition (éd. Orizons).

Populaires

1La retraite progressive, cette réforme silencieuse que personne n'a vu passer
2Canicule : comment la France a délibérément tué son atout climatisation (et à qui on le doit)
3Canicule : Paris a inventé une solution en 1978, elle dort sous nos pieds
4La love story de Mbappé crispe les Bleus, Adriana & Marc fuient à Monaco, Charlotte Casiraghi prend cher; Anne Hathaway est enceinte, Ivanka Trump se kardapouffise; Robbie Williams regarde le foot en slip, les fans d’Olivia Rodrigo l’écoutent en couches
5Et si nous avions tout faux en nous focalisant sur notre souveraineté technologique alors que l’objectif vital pour la France est… (un peu) ailleurs
6Start-up nation au banc d’essai VivaTech : le bulletin de notes des politiques vus par la tech française
7Après en avoir fini avec l’Iran chiite (?), l’Occident pourrait vite faire face à une résurgence de la menace terroriste sunnite