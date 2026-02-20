POLITIQUE
Une femme brandit une pancarte « Make Iran Great » tandis que des manifestants chantent et scandent des slogans lors d’un rassemblement de soutien au peuple iranien à New York, le 18 janvier 2026. Selon des observateurs, les manifestations en Iran se sont calmées après une répression ayant fait des milliers de morts, une semaine après le début des plus importantes mobilisations depuis des années contre le système théocratique du pays. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

TENSIONS MAXIMALES

20 février 2026

Nasser Boladai : « Alors que les forces navales américaines se rassemblent dans le golfe Persique, le régime iranien intensifie ses exactions au Sistan-Baloutchistan où il y a une résistance armée »

Au Sistan-Baloutchistan, les arrestations et les exécutions sommaires se multiplient ces dernières semaines. Alors que le régime des mollahs resserre son emprise sur les routes et les villes de cette province stratégique du sud-est de l’Iran, où sont implantées des installations militaires et des bases navales, Nasser Boladai, le secrétaire général du Parti du Peuple du Baloutchistan, a accepté de répondre aux questions de notre reporter. Entretien exclusif.

Photo of Nasser Boladai
Photo of Emmanuel Razavi
Nasser Boladai Go to Nasser Boladai page et Emmanuel Razavi Go to Emmanuel Razavi page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Nasser Boladai image
Nasser Boladai

Secrétaire général du Parti du peuple du Baloutchistan.

Emmanuel Razavi image
Emmanuel Razavi

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

