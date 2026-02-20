TENSIONS MAXIMALES
20 février 2026
Nasser Boladai : « Alors que les forces navales américaines se rassemblent dans le golfe Persique, le régime iranien intensifie ses exactions au Sistan-Baloutchistan où il y a une résistance armée »
Au Sistan-Baloutchistan, les arrestations et les exécutions sommaires se multiplient ces dernières semaines. Alors que le régime des mollahs resserre son emprise sur les routes et les villes de cette province stratégique du sud-est de l’Iran, où sont implantées des installations militaires et des bases navales, Nasser Boladai, le secrétaire général du Parti du Peuple du Baloutchistan, a accepté de répondre aux questions de notre reporter. Entretien exclusif.
5 min de lecture
Secrétaire général du Parti du peuple du Baloutchistan.
Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
