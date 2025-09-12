Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Scienceil y a 49 minutes
La planète Mars.
La planète Mars. © Reuters
Possible vie extraterrestre

La NASA pense avoir (enfin) trouvé des traces de vie ancienne sur Mars mais qu’est-ce ça change pour nous ?

L'annonce de la NASA cette semaine selon laquelle le robot Perseverance aurait trouvé des bio-signatures, traces potentielles de vie, a agité la sphère scientifique et intrigué le grand public, signe que l'hypothèse d'un univers irrigué par la vie fascine toujours autant. Mais l'emballement médiatique pourrait dépasser l'ampleur de la découverte. Décryptage.

avec Benjamin Peter
author imageBenjamin Peter

Benjamin Peter est chargé de l'actualité spatiale auprès de la Cité de l’Espace à Toulouse.

