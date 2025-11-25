POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Drogue(image d'illustration)

Blurred backgroundDrogue(image d'illustration)

INFLUENCE SOURDE

25 novembre 2025

Narcofiction : ces séries qui fabriquent une imaginaire désirable de la drogue

En installant les stupéfiants au cœur des trajectoires affectives et professionnelles de leurs personnages, les plateformes modèlent durablement les perceptions des jeunes, bien au-delà du simple divertissement.

Photo of Virginie Martin
Virginie Martin Go to Virginie Martin page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Séries , drogue , plateformes , romantisation , linkedinisation , trafic , tué

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Virginie Martin image
Virginie Martin

Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Co-fondatrice de Spirales Institut.

Populaires

1Mêmes causes (non traitées), mêmes effets : les prix du diesel repartent à la hausse en raison de l’impéritie européenne sur le raffinage
2Compromissions avec l’islamisme : LFI attaque brutalement les journalistes qui les dérangent
3Opération vérité : quand Elon Musk fait trembler le monde des trolls, des faux comptes et des influenceurs agents de l’étranger
4Vers un retour du voyage aérien supersonique deux décennies après le dernier vol du Concorde ?
5“Le modèle de croissance européen est mort” : mais qui est prêt à écouter Christine Lagarde ?
6Quand les criminels du dark web trahissent leurs origines par des détails linguistiques
7Les mouvements patronaux lancent une campagne contre le déni de réalité et l’aveuglement des partis de gauche