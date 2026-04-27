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Blurred backgroundNage libre, de Lisa Wurmser. Mise en scène de Lisa Wurmser.
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ATLANTI-CULTURE

27 avril 2026

Nage libre, de Lisa Wurmser

D’impossibles retours

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MOTS-CLES

culture , théâtre , Nage Libre , Antisémitisme , JO de Berlin

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Alya Aglan pour Culture-Tops

Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)

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