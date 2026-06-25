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Blurred backgroundMusée de la Bibliothèque Nationale de France : à la découverte des trésors de la transmission du savoir
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ATLANTI-CULTURE

25 juin 2026

Musée de la Bibliothèque Nationale de France : à la découverte des trésors de la transmission du savoir

Bibliothèque Nationale de France 5, rue Vivienne 75002 PARIS 01 53 79 49 49

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musée , BNF , Bibliothèque nationale de France , exposition

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 