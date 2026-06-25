ATLANTI-CULTURE
25 juin 2026
Musée de la Bibliothèque Nationale de France : à la découverte des trésors de la transmission du savoir
Bibliothèque Nationale de France 5, rue Vivienne 75002 PARIS 01 53 79 49 49
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).