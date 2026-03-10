CHOIX STRATEGIQUES
10 mars 2026
Municipales : le grand dilemme de la droite … et les trois inconnues d’un scrutin pas comme les précédents
À l’approche des élections municipales, la droite française se retrouve confrontée à un double défi. D’un côté, la progression du Rassemblement national, désormais en tête dans certaines intentions de vote, rebat les cartes électorales. De l’autre, Les Républicains doivent arbitrer entre alliances possibles avec la droite radicale ou maintien d’une stratégie plus modérée afin de préserver leur électorat centriste. Des choix à même de peser lourd sur l’équilibre politique du pays. Décryptage.
18 min de lecture
Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.
Quentin Gérard est journaliste politique au JDD.
Bruno Jeanbart est le Directeur Général adjoint de l'institut de sondage Opinionway. Il est l'auteur de "La Présidence anormale – Aux racines de l’élection d’Emmanuel Macron", mars 2018, éditions Cent Mille Milliards / Descartes & Cie.
