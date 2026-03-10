POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Marine Le Pen et Jordan Bardella chantent l'hymne national à l'issue d'une réunion de lancement de la campagne du RN pour les élections européennes, le 3 mars 2024.
See image caption
See copyright

CHOIX STRATEGIQUES

10 mars 2026

Municipales : le grand dilemme de la droite … et les trois inconnues d’un scrutin pas comme les précédents

À l’approche des élections municipales, la droite française se retrouve confrontée à un double défi. D’un côté, la progression du Rassemblement national, désormais en tête dans certaines intentions de vote, rebat les cartes électorales. De l’autre, Les Républicains doivent arbitrer entre alliances possibles avec la droite radicale ou maintien d’une stratégie plus modérée afin de préserver leur électorat centriste. Des choix à même de peser lourd sur l’équilibre politique du pays. Décryptage.

Photo of Clément Macchi
Photo of Quentin Gérard
Photo of Bruno Jeanbart
Clément Macchi Go to Clément Macchi page , Quentin Gérard Go to Quentin Gérard page et Bruno Jeanbart Go to Bruno Jeanbart page

18 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

municipales 2026 , RN , rassemblement national , droite , extrême , Les Républicains , centre , électeurs , dynamique éléctorale

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Clément Macchi image
Clément Macchi

Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.

Quentin Gérard image
Quentin Gérard
Journaliste politique

Quentin Gérard est journaliste politique au JDD.

Bruno Jeanbart image
Bruno Jeanbart

Bruno Jeanbart est le Directeur Général adjoint de l'institut de sondage Opinionway. Il est l'auteur de "La Présidence anormale – Aux racines de l’élection d’Emmanuel Macron", mars 2018, éditions Cent Mille Milliards / Descartes & Cie.