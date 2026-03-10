CHOIX STRATEGIQUES

10 mars 2026

Municipales : le grand dilemme de la droite … et les trois inconnues d’un scrutin pas comme les précédents

À l’approche des élections municipales, la droite française se retrouve confrontée à un double défi. D’un côté, la progression du Rassemblement national, désormais en tête dans certaines intentions de vote, rebat les cartes électorales. De l’autre, Les Républicains doivent arbitrer entre alliances possibles avec la droite radicale ou maintien d’une stratégie plus modérée afin de préserver leur électorat centriste. Des choix à même de peser lourd sur l’équilibre politique du pays. Décryptage.