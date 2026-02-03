POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Pierre-Yves Bournazel, secrétaire général du parti Horizons et conseiller municipal de Paris, prononce un discours lors du lancement de sa campagne pour la mairie de Paris, lors d'un meeting au Trianon, à Paris, le 3 juin 2025.

©

Pierre-Yves Bournazel, secrétaire général du parti Horizons et conseiller municipal de Paris, prononce un discours lors du lancement de sa campagne pour la mairie de Paris, lors d'un meeting au Trianon, à Paris, le 3 juin 2025.

UNION NECESSAIRE

3 février 2026

Municipales à Paris : la démission qui révèle les fractures du bloc central autour de Bournazel

La campagne des municipales parisiennes de 2026 vient de franchir un nouveau seuil de tension. En claquant la porte de ses fonctions, le président du groupe Horizons–Renaissance au Conseil de Paris a choisi de rendre publique une rupture politique qu’il jugeait devenue inévitable.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Recherche ingénieurs désespérément : le crash du niveau en maths, cette bombe à retardement pour l’économie française
2Interdire la sociologie à l’Université pour manque de rigueur intellectuelle, l'intéressante leçon venue du Danemark
3Les Français sont désormais moins riches que la moyenne européenne et voilà à qui (et quoi) la faute
4« Epstein files » : la piste russe évoquée, Jack Lang, Bruno Le Maire et le RN éclaboussés
5Lassés de ne pourrir la vie qu’aux femmes, les Talibans rétablissent l’esclavage
6Après l’effondrement du Bitcoin sous les 80.000 dollars, les analystes font 3 scénarios possibles d’évolution en 2026
7La maltraitance de nos enfants à l’école, l’autre visage du déséquilibre générationnel dans les dépenses publiques françaises