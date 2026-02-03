©
Pierre-Yves Bournazel, secrétaire général du parti Horizons et conseiller municipal de Paris, prononce un discours lors du lancement de sa campagne pour la mairie de Paris, lors d'un meeting au Trianon, à Paris, le 3 juin 2025.
3 février 2026
Municipales à Paris : la démission qui révèle les fractures du bloc central autour de Bournazel
La campagne des municipales parisiennes de 2026 vient de franchir un nouveau seuil de tension. En claquant la porte de ses fonctions, le président du groupe Horizons–Renaissance au Conseil de Paris a choisi de rendre publique une rupture politique qu’il jugeait devenue inévitable.
