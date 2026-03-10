Municipales 2026 : ce que les stratégies de campagne des maires des grandes villes de gauche révèle d’eux

Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide

expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.