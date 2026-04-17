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17 avril 2026

Moscou renforce sa répression contre les lauréats du prix Nobel : leur fondation, “Memorial”, qualifiée d'organisation extrémiste

À la fin de cette semaine, la Cour suprême de Russie a déclaré le centre Memorial organisation extrémiste, tandis que les forces de sécurité ont perquisitionné les bureaux de rédaction moscovites de Novaya Gazeta. Fait notable, Memorial a été qualifié de « mouvement public international », malgré le fait qu’aucune structure formelle de ce type n’existe. La Russie avait auparavant également déclaré « mouvement LGBT international » — lui aussi inexistant — comme organisation extrémiste.