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Une photo prise le 25 septembre 2024 à Oslo, en Norvège, montre des répliques de l'avers et du revers de la médaille du prix Nobel de la paix exposées à l'Institut Nobel norvégien.
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TOUR DE VIS

17 avril 2026

Moscou renforce sa répression contre les lauréats du prix Nobel : leur fondation, “Memorial”, qualifiée d'organisation extrémiste

À la fin de cette semaine, la Cour suprême de Russie a déclaré le centre Memorial organisation extrémiste, tandis que les forces de sécurité ont perquisitionné les bureaux de rédaction moscovites de Novaya Gazeta. Fait notable, Memorial a été qualifié de « mouvement public international », malgré le fait qu’aucune structure formelle de ce type n’existe. La Russie avait auparavant également déclaré « mouvement LGBT international » — lui aussi inexistant — comme organisation extrémiste.

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MOTS-CLES

Russie , Memoral , Prix Nobel de la paix , Rosatom , Loi Yadan

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Andrey Pertsev

Andrey Pertsev est journaliste et correspondant spécial de Meduza.